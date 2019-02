Jobbar for å få på plass 33 nye tomter

Nyheter

– No hentar vi inn prisar for å sjå om prosjektet er kostnadsberande, og det håpar og trur vi at det er. Når vi har fått alle prisane på bordet, skal vi fordele det på talet tomter, og vi håpar at det resulterer i ein tomtepris på line med tomtene på Amonda. Det kan bli både færre og fleire tomter enn 33 alt etter krav om leikeplassar og snuplassar, fortel prosjektleiar Kent Rune Bugjerde i UNU.

Vil ha fortrinnsrett

Planane har sitt utspring i at kommunen arbeider med ein reguleringsplan for området, som ligg sør i Måløy.