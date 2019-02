Klare for å fylle kirkene med musikk

Nyheter

– Vi vil skape liv og røre i kirka, og sende et signal om at alle er velkomne. Kirka er et flott kulturhus selv om det er en religiøs institusjon. Vi vil gi folk positive opplevelser i kirka, sier Alice Teunis i Musikkutvalget.

Musikkuka starter i Totland kyrkje 26. februar med barne- og ungdomskorkonsert, som er et nytt innslag på programmet.

Fredag 1. mars er det klart for Ung Talent i Sør-Vågsøy kirke, med flere lokale ungdommer som er viderekomne på piano, orgel, trompet og sang.

Lørdag 2. mars er det felles korkonsert i Nord-Vågsøy kyrkje med Sweet Spirit, Stormklang og Kinn kyrkjekor.

Mandag 4. mars er det korps- og skulekorpskonsert med Skavøypoll og Holvik skulekorps, samt Torskangerpoll Musikklag, i Sør-Vågsøy kirke.

Mandag 18. mars avsluttes uka med klassisk konsert med Anastasiya Bashenova på piano, Ivan Smilovsky på cello, Rebecca Smilovsky på tverrfløyte og Alice Teunis på orgel.

– Konserten måtte utsettes noe på grunn av private forhold, men vi håper folk kommer selv om den faller litt utenfor uka, smiler Teunis.