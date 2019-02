Tomteplanane fekk tommel opp frå samtlege

Nyheter

Retten gjeld i tre år frå vedtaksdato, og utbyggingsavtale og avtale om momsrefusjon basert på kommunen sine retningslinjer vil utarbeidast nærare.

– Det er ekstremt viktig at vi legger til rette for tomter i kommunen der vi eig areal. Det var nylig utlyst 70 ledige stillinger i kommunen ein fellesannonse frå Måløy Vekst. Vågsøy kommune må ha desse tilboda for å trekke tilflyttarane hit til oss, og ikkje til nabokommunane. Så kva kan vi gjere for at dette skal gå så smidig som mogleg, spurte Kristian Skibenes (H).