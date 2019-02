Vi har blitt 180 personar færre i Nordfjord

Nyheter

Tala frå SSB syner folketalsnedgang for Sogn og Fjordane samla, og for dei aller fleste kommunane i fylket.

I Nordfjord er den samla folketalsreduksjonen i 2018 på heile 180 personar (summen av Vågsøy, Selje, Eid, Gloppen, Stryn, Hornindal og 1/3 av Bremanger). Alle kommunane i Nordfjord går ned i folketal, og alle kommunane unnateke Eid har negativ fødselsbalanse i 2018. Det skriv Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) i ei pressemelding.

– Utviklinga vi ser for Nordfjord samla er alvorleg, og krev eit langt tettare samarbeid om rekruttering, tilrettelegging for tilflytting og bygging av sterkare næringsklynger og kunnskapsmiljø i framtida. Ingen einskild-kommunar kan greie denne jobben aleine - det er ein illusjon. Skal Nordfjord no ta ut potensialet vi veit ligg i næringslivet vårt for vekst og tilflytting, krev det tettare samarbeid som region på eit strategisk nivå, seier Bjørlo.

Han viser til at Eid har hatt ei positiv utvikling dei siste åra med gof folketalsvekst over tid, og ein samla folketalsvekst på 225 personar dei siste fem åra.

– Vi klarer oss også relativt greit i 2018 samanlikna med mange andre kommunar, og stor aktivitet innanfor bustadbygging og nyetableringar gir også grunn til optimisme for Eid og nye Stad kommune for framtida, seier han.

– Det er likevel ingen grunn til å vere nøgd med at vi ikkje har vekst i 2018, og utviklinga i regionen samla gir grunn til uro. Nordfjord er for alle praktiske formål éin bu- og arbeidsmarknadsregion. All vekst og utvikling over tid for einskildkommunar er avhengig av at heile regionen løftar seg samla. Det er flott å sjå at næringslivet i Nordfjord no for alvor er på ballen og ynskjer tettare samarbeid. Dette må no prioriterast på topp også i alle politiske strategiar i regionen, seier Eid-ordføraren.