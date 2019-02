Vurderer å rive mellombygget

Nyheter

Kommunestyret satte av 37 millioner kroner til renovering av og vedlikehold på Skram skole i budsjettet for 2019. Nå skal det utarbeides en plan for arbeidet, og rådmann Knut Ove Leite påpekte behovet for å avklare et mandat for hva en gjør i første omgang for å komme i gang.

– Skolen ønsker å bruke loftet i fjerde etasje i gamlebygget, men vi ser på det som svært lite aktuelt. Der er ikke heis, og en må også gjøre noe med ventilasjon og den uhensiktsmessige rominndelingen. Dette er nok ikke mulig å få i stand uten vanvittig høye kostnader, sa Knut Ove Leite til oppvekst- og kulturutvalget, som la til at gamlebygget i tillegg må rustes opp med ny fasade og vinduer.