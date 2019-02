Dagleg leiar for skulen trekk seg

Nyheter

– Det vart valt nytt styre, og vi vart ikkje funne verdige til å vere med vidare, seier styremedlem Sverre Solibakke, som også har trekt seg som dagleg leiar for Bryggja skule AS.

Han fortel at det på generalforsamlinga vart lagt fram eit fullstendig forslag til nytt styre, som fekk fleirtal. Her hadde ein ikkje funne plass til styreleiaren eller dei to styremedlemmane, som no fråtrer.