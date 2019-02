Kan få teste UKM-scenen sammen med Andrea

Nyheter

– Vi har fått med oss Andrea Santiago som veileder på sceneopptreden, og Soundlight som vi bruker på lyd og lys skal også være der, sier Anne Grethe Strand i Vågsøy kommune.

Alle som er mellom 10 og 19 kan komme på øvingskvelden.

– Både alle som har meldt seg på og alle som går og tenker på det, men kanskje synes det er litt skummelt, kan komme hit. Her får en prøvd seg litt på å være på scena og få gode råd. Det er bare å gi meg et vink om en har lyst å komme, sier Strand, som også opplyser om at påmeldingsfristen til Vågsøy-UKM forlenget til tirsdag.

Hun oppfordrer alle som vil til å delta, både på øving tirsdag og på selve UKM-mønstringa lørdag 2. mars.