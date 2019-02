Nyheter

Ungdomsrådet i Selje handsama i sitt møte 14. februar sak om nattkafé. Bakgrunnen for saka er at kyrkja ønskte å treffe ungdomsrådet for å diskutere moglegheita for å starte opp nattkafé i Selje.

– Skal dette lukkast må det gjerast i samarbeid med ungdomane, heitte det i saksdokumenta.

Kyrkjeverje Nanda Maack orienterte om moglegheiter for nattkafe, styrt av kyrkja og ungdomsrådet. Medlemmane i rådet skal lodde interessa med skuleklassene.