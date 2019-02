Riggar seg for større oppgåver

Nyheter

– Det blir ei større arbeidsmengd, men samstundes får ein moglegheita til å tenke nytt. Når kommunane bryt opp strukturar, kan ein enklare sjå kva ein kan gjere på ein betre måte, og ikkje berre vidareføre det gamle, seier dagleg leiar Tor Halvar Botnen i IKT Nordfjord.

Per i dag driftar Nordfjordnett om lag 7.500 brukarar, 5.000 pc-ar og 500 servarar for elevar, lærarar, administrasjon, teknisk avdeling, legekontor og alle dei kommunale tenestene. I dette ligg også fleire ulike fagsystem i eigarkommunane Vågsøy, Selje, Bremanger, Eid, Hornindal, Gloppen og Stryn. No er Hornindal på veg ut og Flora kommune på veg inn.