Sogn og Fjordane er i teten på å bruke lite legemidler

2018-tallene fra Apotekenes bransjestatistikk viser at Oslo-folk bruker minst legemidler. Rogaland og Sogn og Fjordane følger på de neste plassene.

Dette melder Apotekforeningen, som er bransjeorganisasjonen for apotekene i Norge og deres eiere.

Legemiddelbruken til befolkningen i Oslo bare på 77 prosent av landsgjennomsnittet. Det betyr at hver Oslo-borger bare bruker litt over en daglig legemiddeldose hver i gjennomsnitt, mot landsgjennomsnittet som er på 1,5 doser. Det er et langt sprang opp til Rogaland, som bruker 92 prosent av landsgjennomsnittet.

Det er en klar sammenheng mellom legemiddelbruk og befolkningenes alderssammensetning. De som er eldre enn 67 år bruker nesten fire ganger så mye legemidler som de som er under 67.

Østfold og Sogn og Fjordane skiller seg ut fra denne trenden. Det er en høyere andel 67 år+ i Sogn og Fjordane enn i Østfold. Likevel ligger de i hver sin ende av skalaen, heter det i pressemeldingen.