Kantina er skulen sitt hjarte

På Eid vidaregåande skule er det eit stort mangfald, og det er difor fokus på læring og trivsel.

På Eid vidaregåande skule er det til saman rundt 370 elevar fordelt på grunnskule for minoritetsspråkleg ungdom (GMU), studieførebuande utdanningsprogram og yrkesfaglege utdanningsprogram.

Det er tilsette og elevar med tilknyting til 30 ulike land, og 80 elevar med utanlandsk bakgrunn.

Sjølv om elevane går ulike linjer og har ulik bakgrunn, har dei i alle fall minst ein ting til felles: foajeen og kantina er hjartet av skulen og møteplassen for mange.

I kantina er det mellom andre moglegheit for å kjøpe mat, biljardbord, og «open skule» med gratis middag onsdagar. Men det mest sentrale er kanskje at kantina ligg i nærleiken av kultursalen, kinosalen, Gymmen og klasseromma til studiespesialiserande og yrkesfag.

Eid vidaregåande skule er ikkje berre ein skule der det faglege står i fokus. Trivsel og det sosiale er omtrent like viktig for elevane og dei tilsette.

– Kantina er ein stad ein kan bli kjend med folk. Det er eit samlingspunkt her på skulen, seier Clara Sibondagara.

Ho er blant dei som har ein internasjonal bakgrunn ettersom ho er fødd i Burundi, og flytta til Nordfjordeid då ho var rundt fem år gammal. No går ho i tredjeklasse på studiespesialiserande, og er i tillegg nestleiar i elevrådet og elevmentor. Dette året er difor eit travelt år for Clara og då er det sentralt at trivselen er god.

– Miljøet vi har her er det beste med skulen. Vi har god kontakt med lærarane, og vi kan sette oss ned ved lærarane sine bord i kantina for å snakke. Samfunnet her er ikkje avhengig av kva klasse ein går i, fortel ho.

Jenter og teknologi

Det er ikkje noko tvil om at det er eit godt miljø på Eid vidaregåande skule. To som også trekk fram dette er Madeleine Gjengedal og Mari Kvalheim. Begge to går i tredjeklasse på automasjon.

Dette er ei linje som er forholdsvis ny, og Madeleine og Mari si klasse er den andre klassa som går ut av skulen til sommaren. Til saman er dei tolv elevar i klassa, og ti av desse er gutar. Madeleine og Mari er altså dei einaste jentene.

– Det går ganske bra. Ein blir fort vant med det, og så vart vi veldig fort kjend med gutane i klassa. Og så lenge ein legg ned litt innsats så blir ein også fort kjend på tvers av klassene, seier Madeleine og Mari.

Sjølv om dei berre er to jenter i klassa trivst dei svært godt på automasjon. Det er blandinga med praktisk arbeid og teori som er spennande. Det er noko med det å sjå samanhengane med det ein lærer teoretisk og det praktiske arbeidet med kopling og programmering.

– Folk seier ofte at det er kult når eg fortel at eg går automasjon. Det er eit mannsdominert yrke og mange trur kanskje at det er litt utypisk at jenter vel dette som fag. Men eg håper at fleire jenter vel automasjon, for dette er framtida. Bedriftene vil gjerne ha jenter, seier Madeleine.

Trivst på påbygg

Elevane som har tatt yrkesfaglege utdanningsprogram kan også få generell studiekompetanse ved å gå påbygg. Eli Fridtun Vereide og Magdalena Hilde er blant dei som gjere det i år.

Dei skal gjennom historie, matematikk, naturfag, kroppsøving og norsk i tillegg til eit programfag. Eli og Magdalena har valt eit litt annleis fag, nemleg teknologi og forskingslære som valfag. Det er eit variert fag med mange tema som mellom andre velferdsteknologi.

– Dette er eit fag som er ein del av vårt samfunn og som angår oss alle. Dette er framtida, fortel dei.

Sjølv om dei trivst med det faglege, er det også viktig med det sosiale. Det er eit hektisk år, og dei skal gjennom ein del pensum. Dei fortel at dei bruker kvart friminutt dei har i kantina for å vere sosiale.

– Det er så ope i kantina, og det er difor så fint å sitte der saman med dei andre elevane. Og så er det god mat, seier Magdalena.

Passar på at elevane har det bra

Elevteamet passar på at elevane ved Eid vidaregåande skule trivst og har det bra.

Elevteamet på Eid vidaregåande skule består av Lillian Moss, Magnar Aase, Birgit Båfjord, Hilde-Kristin Nord, Hilde Hoddevik, Anne Myroldhaug, Line Sunde Kvalheim og Håvar Fagerli.

Desse åtte har kvar si rolle på skulen, men alle arbeider med oppfølging og rettleiing av elevane og jobbar for eit godt læring- og psykososialt miljø. Elevane har ofte ulike behov, noko som passar bra ettersom gjengen i elevteamet har ulik bakgrunn og oppgåver.

– Vi har ulike funksjonar som gjer at vi blir gode saman, fortel dei.

Dei har oppretta ein del tiltak, slik som mellom andre «open skule» som blir arrangert onsdagar i foajeen. Der får elevane mellom andre gratis middag, leksehjelp og sosialt samvære.

– Det er viktig å ha ulike aktivitetar utanom skuletida, seier helsesyster Hilde Hoddevik.