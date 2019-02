Lokalt selskap tapte kamp om oppdrettsanlegg

Nyheter

Det melder NRK Sogn og Fjordane.

Dagleg leiar i Blom fiskeoppdrett, Øyvind Blom, seier til NRK at han er skuffa og kjem til å klage på vedtaket.

– Denne saka er veldig viktig for oss. Vi er delvis eigde frå Måløy og vi ynskjer eit fotfeste i Sogn og Fjordane. Vi meiner fylkeskommunen har gjort feilvurderingar og feilberekningar av dei kriteria som skal vere avgjerande. Vi vil be dei om å gjere om vedtaket, eller sende det vidare til Fiskeridirektoratet for endeleg avgjerd, seier Blom.

Blom fiskeoppdrett er delvis eigd av Coast Seafood i Måløy.

Blir kamp om lokalitet Austevoll-selskap tilbake i kampen om oppdrettsanlegg på Husevågøy.

Ei gruppe oppdrettsselskap frå Austevoll har fått konsesjonen, og i grunngjevinga til fylkeskommunen blir det sagt at det er desse som har mest brukt for lokaliteten.