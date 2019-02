Her kan du starte på ei framtid i den «blå næringa»

Nyheter

Måløy vidaregåande skule har eit av dei beste og mest nyskapande utdanningstilbod innan akvakultur i landet.

Sjømatnæringa er ei av dei viktigaste næringane i Norge. Mange, inklusive våre politikarar i regjering og på Storting, meiner det er næringar knytt til ressursane i havet vi skal leve av når oljeeventyret i Norge ein gong tek slutt.

Sjølv om det er mange år til oljen og gassen i Nordsjøen tek slutt, er det no vegen vidare, og utviklinga for korleis vi skal utnytte ressursane i havet på startar.

Eit hav av moglegheiter

– For å utvikle næringa vidare treng næringa mange ulike kompetansar. Likar du deg ved sjøen, køyre båt eller fiske? Kanskje du er nyfiken og vil drive forsking, eller vil du drive med sal og marknadsføring? Alt dette og mykje meir kan du gjere i den «blå næringa». Start hos oss og ta fagbrev. Med fagbrev får du ei god og kort utdanning. Stadig fleire tek fagbrev, og folk med fagbrev er ettertrakta i næringslivet. Om du ønskjer det kan du ta påbygg og gå på høgskule eller universitet seinare. Også då er erfaringa di gull verd for vidare studiar, seier Mona Bakke Svarstad, prosjektleiar for akvakulturutdanninga ved Måløy vidaregåande skule.

YSK-tilbod

YSK-tilbodet innan akvakultur ved Måløy vgs. er eit 4-årig studie der ein kombiner yrkesfagleg og studieførebuande utdanning.

– Her oppnår elevane spesiell studiekompetanse og fagbrev i løpet av berre fire år. Det betyr at ein kan gå ut i arbeid med fagbrev, eller studere vidare høgskule eller universitet som har inntakskrav om realfag. Eit supert tilbod for dei som allereie no har mål om å ta utdanning der det er krav om realfag for å starte. Også denne linja er fylkesdekkande, der ungdom frå heile fylket går nokre dagar på skule, for deretter å jobbe faste dagar kvar veke i bedrift i nærleiken av heimstaden sin, seier Mona Bakke Svarstad.

Planar om settefiskanlegg

I tillegg til at Måløy vidaregåande skule samarbeider tett og breitt med oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordane, har Sogn og Fjordane fylkeskommune ein eigen oppdrettskonsesjon.

Denne vert leigd ut og drifta av Mowi, tidlegare Marin Harvest. Dette sikrar at elevane får ei tidsrett og praktisk opplæring hos ei rekkje oppdrettsfirma rundt om i fylket.

– I tillegg til samarbeidet med som allereie er nemnt, så vil vi i framtida også ha samarbeid med Måløy Marine Ressurssenter. Ut over det er det spennande planar om å byggje eige settefiskanlegg med ny teknologi. Alt til beste for elevane, seier Mona Bakke Svarstad.

Maritimt og marint senter

Måløy vidaregåande skule er ein viktig aktør når det gjeld rekruttering til fiskeflåten i distriktet.

Den vidaregåande skulen har godt samarbeid med mange bedrifter i fiskerinæringa. Det er også slik at alle får lærlingplass, det vil seie at det er fleire lærlingplassar enn elevar.

For å gjere opplæringa så relevant som mogeleg har elevane mykje praksis i bedrifter i løpet av dei to skuleåra.

– Elevane får også høve til å ta kurs som er relevant i løpet av tida dei er på skulen. Her kan til dømes nemnast båtførarprøve og sikkerheitskurs, seier Silje Restad Edvardsen, lærar maritime fag, som legg til at våren 2018 rekrutterte Ervik Havfiske alle elevane som vart uteksaminert frå linja fangst og fiske.