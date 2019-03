Støtter senter med 1 million kroner

Nyheter

Det blei bestemt i kommunestyret torsdag.

Ein føresetnad for løyvinga er at løyvinga er innanfor reglerverket for statsstøtte, og at det ligg føre ei fullfinansiering av prosjektet, med deltaking frå næringslivet.

I saksutgreiinga heiter det at Måløy Marine Ressurssenter vil vere positivt for det marine næringslivet i regionen, og at satsinga er i tråd med Bremanger kommune sine prioriteringar. Det blir også vist til at arbeidet som no går føre seg, truleg er den sjansen regionen har til å få etablert eit marint FoU-miljø i regionen.