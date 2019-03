Satsar på ti representantar i kommunestyret i Kinn

Nyheter

Av leiaren i Kinn Senterparti, Nils Myklebust, blir det peika på at lista har god geografisk fordeling, god yrkesmessig fordeling, god aldersfordeling og yngre medlemmer som ønskjer å gjere ein jobb for Senterpartiet sin politikk.

– Det er mange namn som er nye i politikken, men mangel på erfaring er inga hindring. Det tar vi att med entusiasme og pågangsmot, skriv Myklebust i ein e-post til Fjordenes Tidende.

Han meiner dette er ei sterk liste, både i Vågsøy og i Flora.

– Som leiar av Kinn Sp så er eg svært fornøgd med lista og er svært audmjuk over at så mange har gått saman og ikkje berre sagt seg villige til å stå på lista, men faktisk sagt at dei ønskjer å stå på Sp si liste. Sp er i medvind for tida og det har si gode forklaring i at vi er eit distriktsparti fram for nokon. Vii er også eit parti som forsvarer folkestyre, med alt det inneber.

– Vi setter oss hårete mål og vi satser på at vi vil få inn ti representanter i Kinn kommunestyre.

Her er Kinn Senterparti si liste:

1. Sidsel Kongsvik 1978 Raudeberg

2. Jan Arve Midtbø 1959 Nordalsfjord

3. Fredrik Egeberg 1968 Måløy

4. Torgunn Elisabeth Eikevik 1975 Stavøy

5. Randi Hagevik Aare 1958 Deknepollen

6. Jon Valur Olafsson 1987 Store Høydal

7. Øystein Sortland 1979 Kvalheim

8. Geir Henning Seljeseth 1983 Fanøy

9. Henriette Skaar 1982 Måløy

10. Marianne Kvalvik Kvamme 1980 Eikefjord

11. Tom Andre Hopland 1980 Holvik

12. Einar Vereide 1963 Florø

13. Ragne Beate F Larsen 1980 Vågsvåg/Oppedal

14. Stig Midtbø 1963 Nordalsfjord

15. Jon Asle Svår 1981 Måløy

16. Kim Nordal 1982 Nordalsfjord

17. Olav Horn

18. Asle M Ellingssund

19. Charles Skorpeide 1959 Florø

20. Olaug Tennebø 1947 Deknepollen

21. Hans Gunnar Våge 1954 Deknepollen

22. Trond Terøy 1980 Litle Høydal

23. Elisabeth Solheim

24. Anne Petrin Kvalvåg 1972 Deknepollen

25. Anita Eikevik 1981 Eikefjord

26. Frank Thomas Ellingssund 1975 Florø

27. Helge Terøy

28. Oddvar Karlsen 1944 Høydal

29. Inger Lise Dikkanen Måløy

30. Asgeir Solheim 1946 Deknepollen

Myklebust opplyser at alle vala var samrøystes og utan motkandidatar. Senterpartiet har også vedteke program for Kinn Sp i tida 2019-2023.