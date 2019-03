Skal legge planar for Vanylven 2040

Nyheter

– Alle kommunar skal ha ein kommuneplan, den skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for Vanylvssamfunnet som heilskap og kommunen som organisasjon. I løpet 2019 skal vi hente inn innspel som vert lagt til grunn når kommunen skal levere ein ny plan for korleis Vanylven 2040 skal sjå ut, heiter det i invitasjonen frå kommunen.

Vanylven kommune jobbar også med ein plan for kulturminne. Planen skal innehalde ei oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen, og identifiserer dei av lokal verdi som er viktige å ta vare på for framtida.

Til møtet 6. mars får kommunen besøk av rådgivar for kulturvern i Møre og Romsdal fylkeskommune Toril Moltubakk. Ho skal fortelje om kvifor kulturminne er viktige, ulike støtteordningar og deira perspektiv på kva ein kulturminneplan burde omhandle.

Kommunen ber om at dei som er interesserte melder seg på arrangementet.