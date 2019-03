Kommunen har tilsett sin nye rådmann

Nyheter

Ny rådmann i Vanylven er Rita Kvamme, busett på Stadlandet, med noverande arbeidsstad i Vågsøy.

Det er Synste.no som melder denne saka.

Rita Kvamme er per i dag personalleiar i Vågsøy kommune. No er ho tilsett som den første kvinnelege rådmannen som er fast tilsett i Vanulven, skriv Synste.no.

Det var tysdag ettermiddag at kommunestyret i ekstraordinært møte einstemmig gjorde vedtaket om å tilby Kvamme rådmannsjobben.

Lokalavisa opplyser at møtet gjekk for stengde dører etter at formannskapet hadde innstilt, også dei i ekstraordinært møte.