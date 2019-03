Måløy-bedrift blant de mest populære til traineestillinger

Nyheter

Framtidsfylket har mottatt 650 søknader til årets 33 traineestillinger. Coast Seafood er blant dem med flest søkere.

Norec (Fredskorpset) utmerker seg med 98 søkere til én stilling. Dette skriver Framtidsfylket i en pressemelding.

Videre på listen over de mest populære traineebedriftene i fylket kommer Måløy-bedriften Coast Seafood og Vestlandsforsking. De deler andreplassen med 42 søkere hver, mens Fjord1 følger like bak med 39 søkere.

– Et tydelig tegn er at bedriftene som setter verdiene rundt det grønne skiftet og er opptatt av klimaspørsmål og internasjonalisering er attraktive arbeidsgivere. Vi ser at dette opptar flere av søkerne, sier daglig leder Linda Hovland i Framtidsfylket.

Med 650 søknader er det 152 flere enn i 2018. Av disse har 30 prosent av søkerne oppgitt at de kommer fra Sogn og Fjordane og 70 prosent at de kommer fra andre deler av landet. 80 prosent sier at de i dag bor utenfor fylket.

– Bak søkertallene ligger strategisk jobbing med kommunikasjon og markedsføring fra 1. desember til 1. mars. I tillegg gjør næringslivet og offentlige aktører en viktig jobb med å delta på karrieremessene og synliggjøre karrieremulighetene vi tilbyr. Rekruttering av arbeidskraft og kompetanse er en utfordring for Sogn og Fjordane i dag og i framtiden, og det er derfor viktig å jobbe sammen, påpeker Hovland.

Traineebedriftene er allerede i gang med tilsettingsprosessen.

– Jeg tror ikke de nyutdannede bare har søkt jobb i vårt fylke. Vi konkurrerer om arbeidstakerne med resten av landet, så her må en være rask for å sikre seg gode kandidater. Målet er å ønske 33 traineer velkommen til Sogn og Fjordane i august, avslutter Framtidsfylkets daglige leder.