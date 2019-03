Stiller med kvinneleg kvartett på topp

Nyheter

På nominasjonsmøtet i Florø vart Marie Øverås Jensen (Florø) vald som 1. kandidat til Kinn SV.

Ho får med seg tre andre damer på dei fire første plassane. Dette er Ingunn Frøyen (Måløy), Gitta Sas (Eikefjord) og Lindis Husevåg (Måløy).

Partiet ønskjer å arbeide for eit lokalsamfunn med små skilnader mellom folk, eit rausare og meir inkluderande Kinn med miljø og solidaritet som ein raud tråd.

– Vi ønskjer at alle skal ha like moglegheiter til å lykkast og å få hjelp av fellesskapet når ein trenger det. No startar arbeidet med å lage eit lokalt program for Kinn SV. Det kan bli utfordrande, når to kommunar skal bli ein. Difor skal partiet bruke tid på å bli kjent og lære av kvarandre, heiter det i meldinga.

Her er lista:

1. Marie Øverås Jensen 1982 Florø

2. Ingunn Frøyen 1955 Måløy

3. Gitta Sas 1964 Eikefjord

4. Lindis Husevåg 1960 Måløy

5. Hans Ole Eide 1957 Måløy

6. Ann Kristin Førde 1968 Florø

7. Edvin Helgheim 1947 Florø

8. Yusuf Ali Ibrahim 1980 Måløy

9. Heidi Rønhovde 1979 Holvik

10. Svein Hjelle 1950 Stavøy

11. Jorunn Standal 1956 Stavang

12. Franscesca Gol Rasmussen 1986 Holvik

13. Gerry Håland 1957 Florø

14. Kari Berge 1958 Florø

15. Nermin Wasda 1966 Måløy

16. Kari Ann Søreide 1948 Florø

17. Aud Bente Forbord 1959 Måløy

18. Tove Berle 1968 Florø

19. Alf Steinhovden 1958 Steinhovden

20. Herdis Holvik 1946 Måløy

21. Leif Bjarte Berge 1952 Florø

22. Reidun Korsnes 1947 Raudeberg

23. Marit Melvær Berge 1952 Florø

24. Ingrid Sunde 1976 Halsør

25. Suhuur M Adan 1986 Måløy

26. Bente Nilsen 1972 Florø

27. Reidar Knapstad 1955 Florø