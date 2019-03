Dette er kommunevåpena folket skal velje mellom

Nyheter

Fellesnemnda for Stad kommune bestemte på sitt møte torsdag at to ulike forslag til kommunevåpen for den nye kommunen skal leggast ut på rådgjevande høyring.

Det eine er ein båt, som vart presentert på møtet i går, og det andre er Sunniva med ei forenkla krone, og hest.

– Vi har eit nytt alternativ med båtelement. Vi er nordfjordingar og vi er freidige. Vi vil derfor spele inn eit nytt forslag som baserer seg på ein båt. Det er ikkje berre baugen på ein båt, men også ei bølgje og ei fjellrekke. Det er enklare og det er reinare. Det er mindre og sette seg ned og diskutere om fjordhest eller Sunniva er rett eller feil. Dette representerer oss alle, sa Steinar Engeland i Byrr i møtet torsdag.