Strålende fornøyd med at skolen fikk utstyr til over 185.000 kroner

Nyheter

Elektro-elever ved Eid videregående skole har fått gratis utstyr for opplæring i fremtidens teknologiske hjem – smarthus.

Eid videregående skole har fått smarthus-utstyr til over 185.000 kroner, og er blant 13 skoler i Norge som mottar smarthus-komponenter gratis. Dette skriver strømstyringsselskapet Eaton i en pressemelding.

– Vi er selvfølgelig strålende fornøyd med gavepakken. Dette vil ha mye å si for elevene. Nå har vi nok utstyr til å drive effektiv undervisning innen smartteknologi, sier Ove Jonny Lillestøl, som er avdelingsleder for elektrofag ved skolen.

Totalt deler Eaton ut utstyr for 2,4 millioner kroner. I tillegg deltar lærerne på kurs for å styrke sin kunnskap om programmering av smarthus.

– Dette er et betydelig løft for elektroutdanningen ved Eid videregående skole. Vår ambisjon er å tilby den mest komplette og fremtidsrettede elektro-utdanningen i Norge, sier avdelingslederen.

Skal bygge demo-smarthus

Elevene vil installere smarthus-utstyret i et demo-hus som skal bygges på skolens område. Her vil elevene få testet både programmering og installasjon av smarthus-komponenter.

– I første omgang er det elever i første og andre klasse som får undervisning og praktisk erfaring med smart-teknologi. Smarthus er definitivt fremtiden, og et viktig kompetanseområde for elektrikere. Opplæring i trådløs smarthus-teknologi vil gi elevene større muligheter etter endt utdanning, sier Lillestøl.

– Målet er at det skal være gøy og lærerikt for elevene å lære om hvordan man kan integrere smarthus-applikasjoner, for en enklere, tryggere og mer miljøvennlig hverdag for deres fremtidige kunder, sier Jon Helsingeng, som er leder for Eaton i Norge.

Det er Eatons trådløse smarthus-løsning xComfort som elevene får ta i bruk under utdanningen. Dette er et trådløst smarthus-system som lar deg styre huset ved hjelp av mobilen. Dette inkluderer blant annet belysning, varme, TV og lydanlegg, overvåkningskameraer, samt en rekke andre muligheter.

Tverrfaglig samarbeid

Eid og Stryn var de første videregående skolene i Norge til å tilby helse- og dataelektronikk-elever praktisk erfaring innen velferdsteknologi, ifølge Lillestøl. Dette gjennom en smart-omsorgsbolig i Stryn, som har fungert som en læringsarena for elevene.

– Vi er stolte av å tilby elevene opplæring innen velferdsteknologi. Når helsefag-elever og elektro-elever må samarbeide og lære hverandres fagspråk, blir utdanningene mer realistisk og læringsutbytte blir større. Gode evner til samarbeid er viktig, mener Lillestøl.

Omsorgsboligen i Stryn er spekket med teknologi, som sikrer pasienter en enklere og tryggere hverdag. Dette kan eksempelvis være en sensor som merker om pasienten er oppe av sengen eller ikke.

– Å lære om trådløs smarthus-teknologi vil gjøre overgangen fra utdanning til arbeid lettere, ettersom dette er ettertraktet kompetanse. Selv syntes jeg det er givende å se at andre skoler også har startet tilsvarende prosjekter der elektroelever og helsefag-elever samarbeider innenfor velferdsteknologi. Det viser at Eid og Stryn har vært fremoverlente, sier Lillestøl.

Lærere kurses

Lærere ved Eid vil få opplæring i hvordan smarthus-systemet er bygget opp, slik at de kan veilede elevene i eksempelvis å programmere boligens lys- og varmestyring.

– Stadig flere oppdager fordelene ved å ha et smart hjem, og interessen for smarthus har skutt i været de siste årene. Jeg tror det har sammenheng med at smarthusløsningene blir stadig bedre og enklere, samt at flere oppdager at de kan spare betydelige beløp på strømregningen og få en enklere hverdag. Derfor er det viktig at elektro-utdanningen møter behovet i markedet, forklarer Lillestøl.

Omtrent 900 installatørbedrifter i Norge er sertifisert for å installere det trådløse smarthussystemet xComfort. Eaton kurser opp mot 350 elektrikere i året for installasjon av xComfort. Dette er første gang Eaton deler ut smarthus-utstyr til skoler i Norge.