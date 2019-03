Trodde jordskjelvet var et vogntog eller et steinras

Nyheter

Sent torsdag kveld ble det registrert et jordskjelv med styrke 2,6 på Richters skala i Norskehavet.

– Jeg hørte en dur, men kjente ingen vibrasjon, forteller en innringer som bor i nærheten av Davik.

Han kontaktet flere som hadde registrert det samme:

– Jeg trodde først det var et vogntog som kjørte forbi, men det varte litt for lenge, så da tenkte jeg at det kunne være et steinras, forteller mannen.

Fredag fikk han bekreftet at det hadde vært et jordskjelv ved hjelp av Jordskjelvstasjonen i Bergen.

– Det var registrert et skjelv klokken 22.20 på torsdag, avslutter innringeren.