- Vi har fått ein kampdag

Ho er spesialsjukepleiar og politikar (Tvp), og var ei av totalt fire på talarlista. Om kring 70 personar møtte til markeringa som starta med fakkeltog over seljesanden til Doktorgarden. Koret Frisk Bris stod for song under paraden, og i Doktorgarden song både Hildegunn Vederhus, Maria Vengen og Helga Helgesen Rutledal.