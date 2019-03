Minister krev at kommunen rydder opp

Klipte av ringesnora til brukar for å sleppe nattemas:

Pårørande til pasientar ved Kulatoppen omsorgssenter i Vågsøy fryktar at sjukeheimen ikkje lærer av sine feil. Pasient- og brukarombodet i Sogn og Fjordane fryktar at dette på sikt kan gå ut over pasienttryggleiken.