Dette bildet ble trolig tatt på årsmøtet i Vågsøy-forening

Kavringen var det gamle kallenamnet på avisa. Det fikk den fordi mange meinte den var så tørr at den måtte lesast med kaffi til. På 1960-talet hadde avisa ei kommentarspalte kalla Kavringen til kaffen.

Vågs­øy: Da­gens bil­de er tatt i Mål­øy, og vi ser noen av bru­ke­ne på Midt­gård i bak­grun­nen. De per­so­ne­ne vi har navn på kom­mer både fra Mål­øy og fra Kval­heim, og kan­skje er bil­det tatt på et års­mø­te i Vågs­øy Mi­sjons­for­en­ing. Den­ne for­en­in­ga blei starta i mai 1895, med kir­ke­san­ger Ras­mus Fa­ger­lid som før­s­te formann. Når de had­de års­mø­te var det an­net­hvert år i Nord-Vågs­øy og Sør-Vågs­øy. Ved ut­gan­gen av 1897 var det 400 med­lem­mer i Vågs­øy Mi­sjons­for­en­ing, og det året had­de de 20 mø­ter. Det var også fle­re for­en­in­ger i byg­de­ne til­knyt­ta VF, og i års­mel­din­ga for 1897 står det at der var ni kvin­ne­for­en­in­ger. (Kilde: Gam­le­mi­sjo­nen 100 år)

I 1. rek­ke f.v. sit­ter An­dri­ne Hagen, Jan­ni­ke Kval­heim, Bir­te Kval­heim, In­ge­bjørg «i Kro­ken», Ane Kval­heim, Lau­ra Hagen, ukjent, Ma­ria Kval­heim og ukjent. I 2. rek­ke f.v. sit­ter ukjent, ukjent, Ra­kel Hol­vik, ukjent, Bir­git Lø­dø­en, Mar­ta Kval­heim og ukjent. Bak f.v. står frø­ken Over­voll, Vet­vik (?), ukjent, jord­mor Op­pe­dal (bak), ukjent, Anna Hol­vik, Olefine «i Myra», ukjent, In­ger Myre, ukjent, «Sørn-Lina», Be­ret Brun­vold, Rag­na «i Melke­hau­gen», Aman­da Myhre, ukjent, NN fra Hol­vik, Syn­ne­ve Kval­heim og man­nen Vil­helm Kval­heim, og ukjent. Er det noen som gjen­kjen­ner noen fle­re på bil­det, så vil vi gjer­ne høre fra dere! Tro­lig er bil­det tatt på 1930-tal­let.

