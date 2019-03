Lokale 4. klassinger kan vinne 30.000 kroner på miljødugnad

Nyheter

Batterijakten 2019 er i gang og flere av våre lokale skoler deltar i det som blir omtalt som Norges største miljødugnad.

Batterijakten er en klassekonkurranse for 4. klasse, hvor elevene skal samle inn brukte batterier, og sørge for at de gjenvinnes i stedet for at de havne i søpla, eller enda verre – i naturen. Dette skriver Miljøagentene i en pressemelding.

26 klasser fra Sogn og Fjordane skal delta, og følgende av våre lokale skoler er representert: Skavøypoll skule, Raudeberg skule og Bryggja Skule fra Vågsøy, Stadlandet skule fra Selje samt Haugen skule og Kjølsdalen Montessoriskule fra Eid.

Hovedpremien til klassen som vinner er en sjekk på 30.000 kroner. Pengene skal gå til miljøfremmende aktiviteter for hele klassen.

Vart fylkesvinnarar i jakta på batteri Kjølsdalen Montessoriskule samla inn flest kilo batteri per elev under batterijakta i Sogn og Fjordane.

Startskuddet for årets kampanje gikk på mandag, og i løpet av tre uker skal over 14.000 4. klassinger over hele Norge kjempe om å samle inn flest mulig brukte batterier og levere dem til gjenvinning.

Totalt har Batterijakten samlet inn 450 tonn brukte batterier siden oppstarten i 2013. De siste årene har landets 4. klassinger samlet inn 5-10 prosent av alle husholdningsbatterier som blir gjenvunnet i Norge på et år. Og gjenvinningsgraden på batterier har steget fra 33 prosent til 80 prosent, i takt med økende oppslutning rundt konkurransen.

Nå står altså tusenvis av elever klare til å gå fra dør til dør, arrangere miljødugnader og få med seg venner og familie i jakten på brukte batterier.

– Det er ingen tvil om at Batterijakten har ført til et økt engasjement blant barn og voksne, og at konkurransen har bidratt til et enda større fokus på miljø. Vi gleder oss til å se hva årets konkurranse bringer. Fjoråret, som årene før der, slo den gamle rekorden og samlet inn svimlende 111 tonn batterier. I år satser vi på ny rekord!, skriver kommunikasjonsrådgiver Helen Mehammer i Miljøagentene.