No må du ha autopassbrikke for å få rabatt på ferjene

Nyheter

– Du går først inn på autopass.no og bestiller deg ei brikke frå eit bompengeselskap til å ha i frontruta på bilen. Denne kostar 200 kroner. Når du har fått brikka, går du på autopassferje.no, registrerer brikka og fyller opp med pengar. Du bør huke av for ekstra ferjekort, då får du eit autopasskort som du kan bruke på ferjestrekk der det ikkje er autopass førebels. Du får 50 prosent rabatt på privat- og 40 prosent for firmaavtaler både på brikka og kortet. For dette betaler du inn til saman 3.500 kroner. Når det byrjar bli tomt for pengar på brikka, blir du automatisk fakturert, seier Sætre, skipper på ferjestrekket Lote-Anda der dei har teke autopass i bruk.

Dei som har brikke og abonnement i anna bompengeselskap, kan nytte den og få 10 prosent rabatt. For å få 50 prosent må du gå på autopassferje.no og teikne ferjeabonnement for brikka.

Sætre fortel at det er mykje ekstra arbeid for ferjemannskapet no i overgangsperioden mellom det gamle verdikortet og den nye autopassordninga.

– Men når dette går seg til, blir det veldig bra. Vi har tomlane opp for det nye systemet. Eg har etterlyst dette lenge. Medan andre delar av samfunnet har teke i bruk ny teknologi for lenge sidan, har vi stått på kaia med billettveska slik vi gjorde for 100 år sidan. Det blir enklare for både brukarane og for oss som jobbar på ferja, sjølv om det er ein del ekstraarbeid akkurat no, seier Sætre.

Medan vi er på besøk i førarhuset på MF «Eidfjord», oppstår det problem med ein trailer nede på kaia. Autopassystemet har ikkje verka, og bilen har ikkje autopasskort.

– Når du får brikka, er det viktig at du plassere den rett i frontruta. Det er ikkje tilfeldig på grunn av vinklane på lesesystemet. Plasserer du brikka feil, vil ikkje systemet lese den, og bommen går ikkje opp. Du må følgje brukanvisninga nøye.

Slik situasjonen er i dag, kan du berre svinge inn neste avkøyring og kontakte ein av billetørane på ferja om du får problem med bommen. Har du ekstra autopasskort, kan dei lese det av for deg og du får rabatten din. Har du ikkje kort eller autopass, kan du framleis betale ved å bruke kontantar eller bankkort hjå billettørane, men då får du ikkje rabatt.

– Folk bør skaffe seg dette systemet, elles blir det dyrare enn naudsynt, spesielt store køyretøy vil spare mykje.

Sætre fortel at Fjord1 som han jobbar for, tek inn billettpengane på vegne av staten. Pengane går ikkje til Fjord1, dei har eigen kontrakt med staten for å drive skysstransport på ferjestrekket.

– Autopass er ei landsomfattande ordning som du kan bruke på alle ferjestrekk uavhengig av kven som driv det.

Har du det gamle verdikortet, kan dette brukast på ferjestrekk som til dømes Stårheim-Isane og Måløy-Oldeide til 1. juli. Då er det autopasskortet som gjeld her også, sjølv om systemet med avlesing av brikke i frontruta ikkje er på plass.

Det som er att på det gamle verdikortet, får du refundert.

– Du tek kontakt med billettøren på ferja. Er det lite att på kortet og vi har kontantar til det, kan du få pengane att der og då. Er det mykje att på kortet, gjer vi deg ein pinkode som du kan gå inn på nettet med og registrere kortet. Då får du det refundert, sjølv om det kan ta litt tid før pengane er på konto.

Ferjeskipperen seier dei hjelper folk som har problem med å løyse oppgåvene på internett.

– Dei kan ta kontakt med billettøren så hjelper vi dei i løpet av overfarten.

Ei utfordring at få har brikker

Ferjeskipper Kjetil Sætre seier det er utfordrande at få i Nordfjord har autopassbrikker frå før.

– I Hordaland har kanskje 98 prosent av bilane slike brikker allereie sidan det er mange bomstasjonar der. Her i området er det ingen bomstasjonar, så svært få har disse brikkene. Det gjer overgangen meir utfordrande.

Ifølgje Sætre vil ikkje innføringa av autopass føre til at billettørane mister jobben:

– Nei, det er eit minstemål for bemanning i samband med tryggleik. No er bemanninga fem på dagtid og fire på natt, og det må vi vere for å stette tryggleikskrava. Matrosane får andre arbeidsoppgåver, som til dømes å telle talet på reisande. Det vil fremleis vere billettør tilgjengeleg på dekk, i alle fall til det eventuelt kjem eit automatisk system med etterfakturering av køyretøy slik det er i bomstasjonar. Men dette ligg ei stund fram i tid.

Matros Bjørn Harald Arnesen seier folk som kjem på ferja utan autopass stort sett tek det fint.

– Dei fleste er løysingsorinterte, men nokre blir sinte. Det er vi vant til og det prellar av. Det er litt snakk om dette med arbeidsplassane blant oss som jobbar med billettane, men billettering er berre ein liten del av jobben. Vi har fått ein del nye oppgåver til dømes å ha orden i kiosken.