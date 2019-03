Fekk bot for ikkje å ha hatt setebelte på i bussen

Nyheter

Statens vegvesen hadde nyleg kontroll. 66 køyretøy var inne på kontrollplassen på Lefdal i Eid, 16 blei kontrollert.

– Kontrollen i dag var ein kombinert tungbilkontroll, kontroll av lette køyretøy og bilbelte i buss, forklarar Ove Garlid i vegvesenet.

Fire bussar blei kontrollert for bilbeltebruk. Her blei to passasjerar gebyrlagde.

– Det blei også utferdiga bilbeltegebyr utanom busskontrollen, seier Garlid.

Ein førar blei pålagt å rydde i frontruta si og ein annan førar måtte sikre lasta betre før vidare køyring.