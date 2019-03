Vant i to kategorier i NM

Nyheter

Joakim Sumstad, fra Måløy, ble vinner i kategoriene Dame - brudefrisyre og Dame - langhåroppsetting under NM i Hår og skjønnhet.

Han jobber til vanlig hos Can Cam Moa Nord i Ålesund, og det er ikke første gangen han gjør det godt i NM.

Rundt 100 dedikerte fagutøvere kjempet om å vinne NM under den store begivenhenten for bransjen. NM-deltakerne konkurrerer på tid i frisering, make-up og negledesign. Alt skal være plettfritt når tiden er gått ut og dommerne inntar scenen for bedømming, heter det i en pressemelding fra NHO Service og handel.

– Det er hard konkurranse om gullmedaljene i NM. Deltakerne gir virkelig alt og leverer fantastiske frisyrer og design til tross for tidspress. Jeg er imponert, sier Anne Mari Halsan, administrerende direktør for Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB).

«Hår & Skjønnhet» og NM arrangeres av NFVB, en bransjeforening i NHO Service og Handel. NFVB vil inspirere til rekrutteringen til yrkesfagene, bygge yrkesfaglig stolthet og omdømme, samt gi motivasjon til videre utvikling.