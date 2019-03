Fekk prøve seg i kokkekamp

Nyheter

Lokale 9. klassingar deltok torsdag i kokkekamp på Vågsøy ungdomsskule. Eit arrangement som kom i stand for å auke interessa for faget og bransjen.

På deltakarlista stod 9. klassingar frå Vågsøy ungdomsskule, Stadlandet skule, Hauge skule, Davik oppvekst, Gloppen ungdomsskule og Hornindal skule.

– Det er eit rekrutteringstiltak, og vi håpar det vil kome fleire søkjarar til restaurant- og matfag ved at vi lagar til eit slikt arrangement. Det handlar om å gje ungdomane kjennskap til bransjen, samstundes som vi får arbeidd med omdømebygging og lærarar og elevar frå ulike skular får møtt kvarandre, seier Bodil Erdalsdal, prosjektleiar og lærar ved Mo og Øyrane vidaregåande skule, og John Ove Grov frå opplæringskontoret for hotell- og matfag.

Per i dag har Måløy vidaregåande skule 12 plassar på vg1 restaurant- og matfag, og 12 plassar på vg2. Til skuleåret 2019-2020 er det åtte søkjarar på førsteåret.

– Det er veldig kjekt at dei vidaregåande skulane med denne lina kan samarbeide om eit slikt arrangement. Vi har ei utfordring når det kjem til rekruttering, for bransjen er full av læreplassar. Så det er viktig at elevane får eit innblikk og kjennskap til bransjen. Eg trur mykje av utfordringane knytt til rekruttering til bransjen handlar om at elevane ikkje veit nok om moglegheitene, seier administrativ leiar Helen Hjertaas ved Måløy vidaregåande skule, og legg til:

– Om ein ser til helsefaga har kommunen tatt ansvar for å rekruttere. Her meiner eg hotell- og restaurantbransjen må inn å promotere og få opp statusen for yrket.

Elevane hadde til kokkekampen fått i oppgåve å lage kvardagsmiddag til ungdom med laks/ørret som hovudingrediens og ein dessert som er typisk for fylket vårt.

– Det er veldig spennande å jobbe med mat, seier Carianne Eriksen Vedvik frå Vågsøy ungdomsskule om arrangementet.

Etter at elevane hadde servert dommarane, som vart leia av Hege Inderberg, to rettar, skulle dei avgjerde kven som gjekk av med sigeren i kokkekampen.

Inderberg understreka at det var svært jamnt, og at det var dei små marginane som vart utslagsgjevande. Til slutt ropte ho opp 9. klassingane frå Stadlandet skule som vinnarar av kokkekampen. Andreplassen gjekk til Davik oppvekst, medan vågsøyelevane kom på tredjeplass.