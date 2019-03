Nå kan også sportsfiskere prøve seg på makrellstørje

Nyheter

I 2019 åpnes det for et begrenset sportsfiske etter makrellstørje.

Sportsfiskere får nå en mulighet for å fange, merke og slippe ut igjen den største tunfiskarten, såkalt «tag and release». Merker festes på størjen, og når fisken fiskes på nytt, kan informasjonen leses av.

– Ved å åpne for at sportsfiskere kan fange, merke og slippe ut igjen, får vi verdifull kunnskap om makrellstørjen i norske farvann, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Makrellstørje kom seg gjennom oppdrettsnot To gonger den siste veka har Fiskeridirektoratet motteke melding om makrellstørjer i oppdrettsnøter på Vestlandet. Den eine av dei i Bremanger.

På Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider heter det videre at det åpnes for at inntil fire fiskelag kan få tillatelse til å drive «tag and release». Det er satt av ett tonn til dette i 2019. Det åpnes ikke opp for et vanlig sports- og rekreasjonsfiske og det forutsettes at fiskelagene har fått nødvendig godkjenning.

Sports- og rekreasjonsfiskelag som ønsker å delta i fisket i 2019 må sende påmelding til Fiskeridirektoratet og fristen er satt til 1. april.

Når det gjelder fiske fra fartøy gikk fristen for å søke ut 20. mars, og det blir gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne.

Kvoten for makrellstørje blir tredoblet til 300 tonn i 2020 etter at bestanden har tatt seg godt opp de siste årene, og dette resulterer i at flere båter får fiske.

– Vi åpner nå for at hele at hele åtte båter kan delta i makrellstørjefisket i 2019. Det gir god verdiskapning og er veldig gode nyheter for et fiske som historisk har vært stort i Norge, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Departementet har også besluttet at det nå er lov å fiske makrellstørje som bifangst i fisket etter andre arter. Dette har det tidligere år ikke vært åpning for etter det internasjonale regelverket som Norge er pliktig å følge. Det betyr at makrellstørje som fiskes som bifangst kan omsettes lovlig. Dette gir større lønnsomhet og bedre verdiskapning.