Vil at kommunestyret skal på demenskurs

Nyheter

Tove Lill Refvik Volle vil ha med seg resten av kommunestyrerepresentantene i Vågsøy på demenskurs.

– Dersom alle kan litt mer om demens blir hverdagen til de som er rammet av denne sykdommen litt enklere, skriver Arbeiderparti-representanten i en interpellasjon til kommunestyremøtet 28. mars.

Der peker hun på at stadig fleire i samfunnet vårt blir rammet av en eller annen demenssjukdom.

– Vågsøy kommune ønsker et mer demensvennlig samfunn, derfor inngikk de en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen for over ett år siden, skriver Refvik Volle videre.

Hun legger til at det er folkehelsekoordinator Birte Sandal Rikstad sammen med demenskoordinatorene Linda Lågeide og Ellinor Lillestøl som styrer arbeidet. De holder kurs for pårørende til de demensrammede og andre.

– Jeg leste i Fjordenes Tidende at handelsforeningen i Måløy hadde tatt dette kurset, så da fikk jeg organisert det slik at renholderne i Vågsøy, som vasker etter vedtak i private hjem, også tok kurset. Jeg synes vi bør sette fart på dette viktige arbeidet og ønsker at vi i kommunestyret skal ta kurset, det er gjort på 1-1,5 t. Da blir vi enda flere som kan spre kunnskapen, og kurset kan også bli streamet så når vi enda flere, heter det i interpellasjonen, som avsluttes med følgende oppfordring:

– Jeg ønsker virkelig at vi skal være et demensvennlig samfunn.