Nyheter

Sterk vind gjer at Måløybrua periodevis er stengt.

Eitt vindkast på over orkan styrke (32 meter per sekund) stenger brua for dei neste 15 minutta.

I løpet av dagen risikerer nok også fleire som skal mellom fastlandet og Måløy å møte ei stengt bru.

Ifølge yr.no bles det no stiv og sterk kuling på kysten. Dette skal halde fram ut over ettermiddagen, før vinden minkar til liten kuling til kvelden.

Laurdag morgon og føremiddagen er det venta at vinden aukar igjen til stiv kuling.