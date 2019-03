Nyheter

Dette leserinnlegget er skrevet av Inge Bakke som en kommentar til Magni Hjertenes Flyum sin kommentar under Stemplar ut fredag.

«Tidlig vår med bismak»

Magni Hjertenes Flyum hadde et betimelig innlegg på sistesiden i Fjordenes Tidende fredag 22. mars. Veldig bra! Hun viste til at barn og unge over hele landet demonstrerer denne dagen for at vi voksne skal åpne øynene for den trusselen som henger over oss alle i form av global oppvarming.

Hun forteller at FNs klimapanel peker på tre ting som må til: Nye energiløsninger, klimavennlige byer og at menneskene må leve mer bærekraftig. «De to første kan vi håpe at styresmaktene og politikerne jobber med, men den siste må vi faktisk ta tak i selv», skriver hun.

Jo, den sist kan vi ta tak i selv, helt riktig. Men de to første, de kan vi også gjøre noe med, som de «ubetydelige» enkeltmennesker vi her. Vi har stemmerett og kan bruke stemmeseddelen! For politikere og styresmakter gjør nemlig ikke det de skulle gjøre. Det er jo nettopp dette de unges demonstrasjoner dreier seg om!

De unge, og mange av oss voksne også, ser med frustrasjon på at politikere og næringslivet ikke tar grep, men kjører på med videreutvikling av den næringen som har skapt problemet, oljenæringen. Og med frekkhetens nådegave påstår de til alt overmål at dette er en del av løsningen! Hvor dumme tror de at vi er? Vel, ungdommen som demonstrerer kjøper i alle fall ikke denne historien.

Så derfor Magni Hjertenes Flyum, og alle som leser dette: Det aller viktigste vi kan gjøre som enkeltmennesker er ikke å leve bærekraftig, hvilket selvsagt er bra, men å bruke stemmeseddelen, i hvert eneste valg, til å gi makt til de politiske kreftene i vårt land som vil virkelig vil prioritere det grønne skiftet. De er lett kjennelige.

Inge Bakke