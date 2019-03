Kinn Venstre har lista klar

Nyheter

– Ei av våre viktigaste oppgåver er å snu den negative folketalsutviklinga i vår region, og då må vi gjere det attraktivt for unge menneske å bu her. Difor er det knallbra at så mange unge menneske har fått plass på lista vår. No gler vi oss til valkampen, seier dei to toppkandidatane i Kinn Venstre.

Kinn Venstre valte Jacob Nødseth som sin ordførarkandidat i oktober i fjor. Fredag bestemte nominasjonsmøtet til Kinn Venstre resten av lista. Edvard Iversen frå Raudeberg blir som andrekandidat førehandsprioritert saman med Nødseth frå Florø, heiter det i ei pressemelding.

–Nominasjonskomiteen har gjort ein god jobb med å finne flinke og engasjerte folk til lista. Vi har kvinner og menn frå nær sagt heile den nye storkommunen. På lista finn du unge og eldre, erfarne og ferskingar i politikken, frå ulike delar av næringslivet og offentleg sektor, mange som er engasjert i frivillig sektor, i heile kommunen og i sine lokalsamfunn. Det er eit veldig godt utgangspunkt for å vere eit breitt folkeparti slik Venstre har tradisjon for å vere i både Flora og Vågsøy, seier ordførarkandidat Jacob Nødseth.

–Vi er opptatt av å ikkje snakke om «dei» og «oss», men snakke om «vi» på tvers av dagens to kommunar. Det er viktig skal vi klare å realisere potensialet som er i nye Kinn. Det er ikkje likegyldig kven som sit med roret i den nye kommunen, og Venstre med Jacob i front har eit lag som er klart til å ta styring og både sette dagsorden i Kinn, og samstundes sette Kinn på dagsorden langt utanfor kommunegrensene, seier andrekandidat Edvard Iversen.

Her er heile lista: