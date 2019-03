Nyheter

Dette lesarinnlegget er skrive av Arlene Vågene, leiar Kinn Høgre.

Eg trur på Kinn

Kinn-skuta styrer med stø kurs framover ifølge prosjektrådmann Terje Heggheim. Organisasjonen kjem på plass litt etter litt, vi politikere er godt i gang med å bli kjent med alle delane av den nye kommunen vår.

Men sjølv om Kinn kommune er i rute er det bekymringer. Utfordringane er mange, og nedgang i folketall er kanskje den største. Vi vert eldre, og fødselstallene er lave. Dette gjeld ikkje berre Kinn, men er et problem for mange kommunar.

Mangelen eller nedlegging av offentlige arbeidsplasser vert trekt fram som er avgjerande faktor av mange. Men er det virkelig slik at vi er heilt avhengige av fleire offentlige arbeidsplasser til Kinn?

Sjølvsagt skal vi jobbe for å få vår del av dei offentlige arbeidsplassene, men å overleve uten har vi bevist i generasjoner at vi klarer godt.

Kinn har eit variert næringsliv som går godt. Vi har omtrent ikkje arbeidsledighet. Dette er positivt og aktiv rekruttering til attraktive arbeidsplasser kan gi oss økning i folketallet.

Framover bør vi og sjå på og lære av kommuner som klarer å skape tilflytting. For det er det vi trenger, folk som vil bo i Kinn. Eg trur det gjeld å dyrke det positive som skjer i nærmiljøa våre. Alt det vi er umåtelig stolt og kry over. Idrett, kultur, revy, dugnadsånd, gode restaurantar og nærhet til det vi treng. Kort sagt det gode liv i Kinn.

Naturen er fantastisk flott i Kinn. Her ligger et enormt potensiale i å utvikle turisme. Dette er en næring som har et enormt vekstpotensial i Kinn.

Løsningen framover ligg i å vise fram det som gjer oss attraktive. Vi må framsnakke kvarandre, fokusere på kva som er bra i Kinn. Kvifor er det godt å bu i Kinn? Sei det til dei du treff på ferie, gamle skolekamerater, kollegaer og andre som du pratar med. Kort sagt vær stolt av Kinn.

Eg ser lyst på framtida og eg heiar på Kinn!