Tror forslaget om begrenset taletid kommer for å ramme Rødt

Nyheter

På Facebook går nå debatten om hvorvidt det er riktig å innføre en permanent begrensing på hvor lenge en kommunestyrepresesentant kan snakke fra talerstolen etter at Rødt Vågsøy mandag la ut en video der Rødt-representant Geir Oldeide kommenterer det faktum at et slikt forslag skal behandles i kommunestyremøtet torsdag 28. mars.