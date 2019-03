Vil at innbyggarane skal «gå seg kjend» i sin nye kommune

Nyheter

Innbyggarane i framtidige Stad kommune blir no oppfordra til å syne fram si eiga bygd.

Prosjektgruppa for ekstern kulturbygging i Stad 2020 har nemleg sett i gang eit tiltak der bygdene vert invitert til å ta del i arbeidet med å bli betre kjende med folk og bygder i ny kommune.

Tiltaket heiter Stadar i Stad 2019, og alle bygder vert no oppmoda om å bli med å arrangere søndagstur og bygdevandring.

– Vi vil at folk skal bli betre kjende i den nye kommunen, farte rundt og gjere seg kjende både med nye folk og nye plassar. Vi ønskjer derfor å invitere alle bygdene til å vere med arrangere søndagstur med bygdevandringar i heile kommunen. Stad2020 (og samarbeidspartar) vil sørge for kunngjeringar og midlar til lett servering, og ønskjer at bygdene og lokale kjentfolk leiar og er vertskap for vandringane. Di bygd kan elles legge opp arrangementet og innhaldet som de vil, heiter det i invitasjonen.

Gruppa for ekstern kulturbygging består av Thomas Hals (Eid), Marita Aarvik (Selje), Maria Helgesen (Selje), Stein Bjørhovde (Eid), Alfred Bjørlo (Eid), Stein Robert Osdal (Selje), Kjetil Vetrhus (Selje), Kristian Nave (Selje/Bryggja), Sunniva Henden (Eid) og Astrid Grete Torheim (Eid).

Tanken er at turane skal gå på eit fast tidspunkt, og dei skal vere eigna for alle inkludert born og eldre. Turen må også ha ein lokal guide som kan fortelje litt om bygda og stadane som blir besøkt

– Kva dag vi besøker di bygd, bestemmer vi ut frå kven som melder si interesse i løpet av mars 2019. Så lagar vi til eit samla turprogram for 2019 som blir kunngjort før påske. Vi håpar di bygd takkar ja til å vere med! er oppfordringa frå gruppa for ekstern kulturbygging.

– Og dersom fleire bygder ønskjer besøk enn kva vi rekk i 2019, så held vi fram i 2020.

Fristen for påmelding er ifølge invitasjonen sett til 1. april.