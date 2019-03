Nordfjord står samla om felles bodskap til Vestland

Nyheter

Nordfjord-delegasjonen hadde felles agenda i dialogmøtet med Vestland fylkeskommune.

Fylkeskommunen har invitert til fem dialogmøte for å få innspel til kva saker og strategiar det nye fylket bør prioritere.

– Det er eit viktig signal at Nordfjord no talar med éi røyst og med felles bodskap inn mot det nye fylket som er i emning, seier Alfred Bjørlo (Nordfjordrådet), Ingvill Hestenes (Gloppen Næringsorganisasjon på vegne av næringsorganisasjonane i Nordfjord), Marita Lindvik (Visit Nordfjord) og Sveinung Mæland Pile (Malakoff på vegne av festivalane/kulturlivet i Nordfjord) i ei pressemelding frå Nordfjordrådet.

Desse fire heldt Nordfjord sin presentasjon for nye Vestland fylkeskommune under eit felles innspelsmøte for Sunnfjord og Nordfjord i Førde tysdag. Der var både administrativ og politisk leiing i nye Vestland fylke til stades, med fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane i spissen.

Nordfjord valde å nytte ein stor del av sin presentasjon til å gje taletid til næringsliv og kulturliv i regionen.

– Det var eit felles ønskje også frå ordførarane og kommunane i Nordfjord – fordi utvikling av eit sterkt næringsliv og sivilsamfunn er sjølve berebjelken for framtida i regionen vår, oppsummerer dagleg leiar Roger Aa Djupvik i Nordfjordrådet.

I pressemeldinga blir det peikt på at Nordfjord er ein region å rekne med i nye Vestland, og den felles bodskapen frå kommunar, næringsliv, reiseliv og kulturliv i Nordfjord blir samenfatta slik:

– Spelar vi på lag, kan vi skape vekst og utvikling. Vi vil at Vestland fylkeskommune heilt frå starten av skal sjå potensialet som ligg i å:

• Bygge sterke miljø i skjeringspunktet skule/FoU/næring i Nordfjord knytt til dei vidaregåande skulane våre.

• Utvikle vidare dei sterke næringslivsmiljøa og kulturinstitusjonane i Nordfjord.

• Bygge opp sterkare samarbeid kommunar/fylke/stat gjennom felles offentlege kompetansemiljø også i Nordfjord.

• Betre kommunikasjonar med veg, flyruter og båt mellom Nordfjord og resten av Vestland og vidare nordover mot Sunnmøre – mellom anna gjennom felles innsats for realisering av Stad Skipstunnel.