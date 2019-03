Vil ha med seg politikarane på å sikre valfridom i nytt bustadfelt

Nyheter

Geir Oldeide i Raudt vil sikre valfridom for nokre av dei som skal byggje i nytt bustadfelt i Måløy.

I forrige kommunestyremøte blei det vedteke at UNU skulle få eksklusiv rett til å bygge ut eit nytt bustadområde i øvre/søndre del av Måløy.

I ein interpellasjon til kommunestyremøtet 28. mars kjem Raudt sin representant Geir Oldeide med følgande forslag:

– Vågsøy kommune tek opp forhandlingar med UNU med sikte på å sikre eit avgrensa antall tomter i det nye bustadfeltet skal vere valfrie når det gjeld hustype og leverandør, skriv Oldeide.

Jobbar for å få på plass 33 nye tomter Entreprenøren UNU AS arbeider for å etablere eit nytt bustadfelt i Måløy. Dette kan resultere i ei heilt ny gate med 33 tomter på Øvre Skram. Alt ligg til rette for eit fantastisk felt, meiner bedrifta.

I interpellasjonen forklarer Raudt-representanten kva som har skjedd i saka fra forrige kommunestyremøte og fram til no:

– Som kjent hadde Raudt spørsmål og forslag angåande valfridomen på type hus til dei framtidige husbyggarane i feltet. Det var fleire som meinte at dette var heilt unødvendig av Raudt å ta opp då det ikkje ville bli restriksjonar på kva hustype og leverandør tomtekjøparar i det nye feltet kunne velge, skriv Oldeide og legg til:

– I etterkant av kommunstyremøtet har Raudt hatt kontakt med UNU for å få dette nærare avklara. Det syner seg at UNU er klare på at dersom dei går for denne utbygginga så ser dei føre seg at deira underleverandør skal levere alle husa i feltet. Det var såleis etter vårt syn absolutt grunnlag for å gjere eit vedtak angåande dette i saka. Vel å merke dersom ein ønsker at det skal vere ein form for valfridom på hustype i feltet. I lys av desse nye opplysningane vil vi difor gjerne ta opp att det opprinnelege forslaget vi hadde og som aldri blei behandla.