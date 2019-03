Nyheter

Opplagstalet til Fjordenes Tidende er no 4.747.

I likskap med resten av avisene i Sogn og Fjordane opplevde Fjordenes Tidende opplagsvekst i 2018. I løpet av fjoråret auka opplaget med 104.

– Dette er utruleg positivt og ei gledeleg utvikling. Det er mange år sidan opplagstala til Fjordenes Tidende har utvikla seg så godt, seier ansvarleg redaktør i Fjordens Tidende, Erling Wåge, og held fram:

– Dette viser at interessa for lokalavisa og lokal journalistikk er stor. Vi brukar store ressursar på å følgje med på og dekke det som skjer i regionen der vi har abonnentane våre, og når opplagstala utviklar seg slik, så fortel det meg at folk vil ha lokalavis for å følgje med på det som skjer rundt dei.

Wåge seier Fjordenes Tidende har dyktige journalistar og frilansarar som kvar dag står på for å lage god journalistikk som folk kan stole på.

– Desse gjer ein utruleg god jobb. Vi er alltid nær, og får med oss mykje av det som skjer. Og når opplagsutviklinga er så positiv, så må vi tolke det som at det er mange som vil ha ei lokalavis.

Eit av problema til Fjordenes Tidende dei siste åra har vore distribusjonen etter at Posten har omstrukturert.

– Vi har fått tidlegare deadline på papiravisa, og mange av abonnentane får papiravisa seinare no enn før. Det er utfordrande. Trass i desse utfordringar så er det gledeleg at vi er det mediehuset i Sogn og Fjordane som har tredje størst vekst, seier Wåge.

Redaktøren ser ikkje bort ifrå at interessa rundt dei to kommunesamanslåingane som avisa er tett på har auka interessa for å følgje med i lokalavisa. Både i Vågsøy, Selje, Eid og Bremanger, som vi har tyngda av abonnentane våre i, er interesserte i prosessane rundt både nye Kinn og Stad kommunar.