Det blir fremdeles lov å snakke lenge i kommunestyret

Forslaget om begrenset taletid i Vågsøy kommunestyre stod på sakslista, men ble trukket så snart møtet startet.

– Jeg foreslår at denne saken utgår, det var ikke flertall for forslaget etter behandling i gruppene. Så saken foreslås trukket, sa ordfører Kristin Maurstad (Ap).

Kommunestyret var enige i det, men Geir Oldeide (Rødt) som var grunnen til at forslaget kom, etter et innlegg på over 25 minutt over det nye svømmeanlegget i Vågsøy, ville ha svar på ett spørsmål.

– I utgangspunktet stod dette oppført som et felles forslag fra Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet. Men så kommenterte Arbeiderpartiet og Høyre dette i sosiale medier, og sa de ikke lenger støttet forslaget. Men det stod det i e-posten fra Edvard Iversen (V) at det var et felles forslag. Så det er da å forstå slik at det var på den måten, og at Iversen ikke har funnet på dette?

– Du har rett i at dette var et mulig forslag diskutert av de tre nevnte partiene. Men de er nå enige om å trekke saken fra sakslista siden det ikke er flertall for forslaget, svarte Kristin Maurstad.