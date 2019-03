Startar arbeidet på rasstaden

Nyheter

2. april startar arbeidet med å utbetre muren som vart skada då det rasa på fylkesveg 664 i Eid.

I romjula i fjor førte eit skred til skader på ein mur under fylkesveg 664 mellom Fossebakken og Navelsaker i Eid kommune. Geologar vurderte skadane til så alvorlege at grensa for maksimum totalvekt tillate på vegen vart sett ned til 9 tonn.

Fjellsida der raset gjekk vart reinska i starten av januar, og vegen opna att, men permanent sikring av muren kunne ikkje utførast på vintertid. Vegen har difor vore stengd for tunge køyretøy i vinter.

No er plussgradene komne, og 2. april startar arbeidet med å utbetra den skadde muren, det melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

Arbeidet vil gå føre seg måndag til laurdag, frå 2. april til 13. april og frå 23. april til 27. april. I desse periodane blir vegen stengd på dagtid. Det vil bli opna for passering på nokre tidspunkt i løpet av dagen. Opningstidene er tilpassa skuleskyssen, og utrykkingskøyretøy skal kunna passera på kort varsel.

Utanom arbeidstidene blir det fri ferdsle, foreløpig med vektgrensa som vart innført i januar.

Byggjeleiar Vidar Solheim i Statens vegvesen fortel at vektgrensa blir fjerna att når muren er sett ordentleg i stand.

– For å sikra at muren ikkje gir etter når han blir utsett for stor tyngd skal me bora stag inn i han og spruta han med betong. Når arbeidet er ferdig blir vektgrensa fjerna, og ein skal igjen kunna køyra som normalt på vegen, seier han i pressemeldinga.