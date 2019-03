Får ikkje starte opp lina for plast og kompositt

Nyheter

Hovudutval for opplæring har denne veka endeleg vedtatt kva utdanningsprogram, og kor mange grupper, som startar opp ved dei vidaregåande skulane til hausten.

Justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2019–20 stod på agendaen då hovudutvalet møttest på Fylkeshuset i Leikanger 27. mars. Utvalet justerte tilbodet som vart lyst ut i fjor haust, etter at søkjartala no er klare og ein ser kvar elevane i Sogn og Fjordane ønskjer skuleplass, heiter det i ei pressemelding frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Ved Måløy vidaregåande skule er den einaste endringa at ein ikkje får starte opp lina for plast og kompositt. Ved Eid vidaregåande skule blir vg1 teknikk og industriell produksjon auka frå ein til to grupper.

Ber om fleire studieplassar Søkjartala for skuleåret 2019/2020 viser at 33 elevar har søkt på 23 plassar ved helse- og oppvekstfag på Måløy vidaregåande skule. No vil rektoren ha fleire plassar.

Det at eit tilbod ikkje kjem i gang komande skuleår, betyr ikkje at det er lagt ned, skriv fylkeskommunen i pressemeldinga. Hovudutvalet rår til at hovudutval for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune gjer ei vurdering av ny utlysing av tilboda som ikkje er tilrådde å sette i gang for skuleåret 2019–2020.