Juryen kåra produktet deira til det beste på messa

Elevbedrifta Teens of Selje vart heidra med to pallplassar under Naustdalsmessa 2019.

Teens of Selje frå 8. klasse ved Selje skule stakk av med førsteplass i kategorien beste produkt og tredjeplass for beste elevbedrift. Elevane har laga ein Sunniva-genser som dei vil selje inn mot både folk frå Selje, men også turistar. Motivet har det vore teiknekonkurranse på.

I grunngjevinga for tredjeplassen for beste elevbedrift skriv juryen følgande: «Med lokal iver og engasjement skal denne gjengen selje symbolet på heimkommunen til lokal marknad og turistar. Eit stilreint og flott produkt.»

– Vi har kome heim frå ein fantastisk dag i Naustdal på Ungt Entreprenørskaps messa. Vi reiste heim med to gåvesjekkar på 500 kroner. Ein for førsteplass for beste produkt og ein for tredjeplass for beste elevbedrift. Etter messa reiste vi til Førde og spiste på Peppes pizza som ei lita feiring. Tusen takk til alle som har gjort dette mogleg for oss, skriv elevane.

Elevbedriftsmessa gjekk føre seg i Naustdal. Dette var eit arrangement for elevbedrifter i Sogn og Fjordane i regi av Ungt Entreprenørskap. Der gjorde fleire lokale skular det svært godt.

Stadlandet skule, med Miljøveka 2019, kunne smykke seg med to førsteplassar. Dei fekk bærekraftsprisen og prisen for beste stand.

Andreplassen i kategorien bærekraftprisen gjekk til Mat er mat! EB frå Svelgen oppvekst. I kategorien beste produkt eller teneste kom ULM EB frå Svelgen oppvekst på tredjeplass, og Mat er mat! EB frå Svelgen oppvekst tok tredjeplassen i kategorien beste lokalsamfunnsprosjekt.