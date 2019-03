Vil bidra til å lære opp fremtidens fiskere

Nyheter

Når elevene på fiske og fangst ved Meløy videregående skole skal på havet for å lære seg å fiske, utstyres de med sløye- og kappemaskinen Loppa fra Havfront, skriver Havfront i en pressemelding.

Firmaet bidrar også med opplæring om bord på skolens nye fartøy, M/S «Oscarsund», samt gründer- og teknologikunnskap i undervisningen.

- M/S «Oscarsund» sin sløyelinje vil være et godt eksempel på hvordan man kan få til en effektiv og kvalitetsmessig svært god sløyelinje på et lite areal. Havfront AS ser frem til montering av «Loppa» om bord når fartøyet kommer til Norge, sier Marius Strømmen i Havfront, som forteller at selskapet ønsker å være mer enn bare en leverandør.

Håpar å skape jobbar i heimbygda Gründerverksemda til Marius Strømmen, Havfront, er i ferd med å svinge seg opp med sal av «verdas minste sløye- og kappemaskin» for kvitfisk. Å etablere arbeidsplassar i heimbygda Rugsund har likevel vist seg vanskeleg.

– Vi bidrar til opplæring og dermed rekruttering til bransjen. Samtidig får vi gitt fremtidige fiskere opplæring med en av maskinene våre. Skolen får et bedre undervisningstilbud og vil fremstå som attraktive for ungdommen, mener Strømmen.

Knut-Eirik Svendsen, prosjektleder for øvingsfartøy ved Meløy videregående skole, er fornøyd med at de fremover får muligheten til å undervise elevene med sløye- og kappemaskinen til Havfront.

– Vi har store forventninger til Loppa. Elevene våre får prøve seg både maskinelt og manuelt, og vi gleder oss til å ta både båten og Loppa i bruk, sier Svendsen.