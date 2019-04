Folket har valt sitt kommunevåpen

Nyheter

2.797 har røysta på dei to alternativa for kommunevåpen for Stad kommune, og det er ein stor overvekt som ønsker det eine alternativet.

Båt eller Sunniva og hest har vore dei to alternativa som har lagt ute til rådgjevande folkerøysting i peridoen 17.-31. mars. Resultatet viser at Sunniva med fjordhest fekk 2.369 røyster og båtmotivet fekk 428 røyster.

Dette betyr at 85 prosent ønska St. Sunniva og fjordhesten, medan 15 prosent ønskte båtmotivet. Dei to framlegga til nytt kommunevåpen er utforma av designhuset Byrr i Nordfjord, bygd på innkomne idear og framlegg i ein open prosess hausten 2018.

Resultatet av den rådgjevande folkerøystinga presenterte ordførarane Stein Robert Osdal og Alfred Bjørlo i ei livesendig på Facebook måndag morgon.

– Symbolikken med båten er at det har vore framkomstmiddelet i fjordane i uminnelege tider, og på kysten så var båten ein del av livsnerva, sa Stein Robert Osdal, som er leiar i fellesnemnda for Stad.

– Sunniva er legenden om ei irsk prinsesse som dreiv i land på Selja. Fjordhesten er eit unikt særmerke for Eida-samfunnet.

– Vi har no hatt ute ei nettavrøysting, der alle kunne avgitt røyst ein gong, sa Bjørlo.

Folkerøystinga har vore rådgjevande, og fellesnemnda for Stad skal gje si innstilling i møte 25. april, før kommunestyra i Eid og Selje gjer endeleg vedtak om nytt kommunevåpen høvesvis 9. mai og 15. mai.

Stad kommune er vedteken oppretta som ny kommune frå 1.1.2020, gjennom ei samanslåing av Eid og Selje kommunar pluss Bryggja i noverande Vågsøy kommune. Den nye kommunen får ca 9.500 innbyggjarar.