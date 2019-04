Mener at flere av våre lokale kommuner passer for vindkraft

Nyheter

Kommunene Vågsøy, Selje, Eid og Vanylven blir alle trukket frem som egnede for utbygging av vindkraft i en ny rapport.

I dag overleverte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sitt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land til olje- og energiministeren og til klima- og miljøministeren. Dette skriver NVE i en pressemelding.

I forslaget peker NVE ut 13 områder i Norge som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land. Ett av disse er Sunnmøre og Nordfjord, som ibefatter våre lokale kommuner Vågsøy, Selje, Eid og Vanylven, i tillegg til sunnmørskommunene Ulstein, Hareid, Herøy, Sande og Volda.

I rapporten står det følgende om «Hvorfor er området foreslått som et av de mest egnede?»:

«Sunnmøre og Nordfjord har gode produksjonsforhold for vindkraft. I et kraftsystemperspektiv er området veldig godt egnet for ny produksjon, sammenlignet med andre områder. I det utpekte området er viktige miljø - og samfunnsinteresser knyttet til blant annet landskap, friluftsliv, reiseliv og kulturminner. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn store deler av landet. Fra et nasjonalt perspektiv, framstår Sunnmøre og Nordfjord derfor som et av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.»

Videre konkluderer rapporten med at det «I dette området kan det være plass til små eller mellomstore vindkraftverk på enkelte spredte fjell som kan være egnet for vindkraftverk.» på spørsmålet om hvilken type vindkraftverk området er egnet for.

– Dette er ikke en utbyggingsplan for vindkraft, men en faglig gjennomgang for å peke ut de områdene i Norge som er mest egnet for vindkraft når man tar henyn til miljø- og samfunnsvirkninger. Fra opprinnelig 43 analyseområder har vi landet på 13 områder som vi mener er de mest egnede, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

I samarbeid med andre fagmiljøer og nasjonale etater, har NVE utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag om virkningene fra vindkraft, heter det videre i pressemeldingen.

Det er utarbeidet 21 temarapporter som redegjør for virkninger av vindkraftutbygging, som for eksempel villrein, fugler og reiseliv. Miljødirektoratet og Riksantikvaren er ansvarlige for ni av rapportene, og NVE har hatt ansvar for de resterende.

I arbeidet med forslag til ramme har NVE fått innspill fra både interesseorganisasjoner og nasjonale, lokale og regionale myndigheter. Det er lagt til grunn at Olje- og energidepartementets høring av forslaget skal være hovedverktøy for involvering av lokale og regionale myndigheter og organisasjoner.

– Det er gjort et omfattende og grundig arbeid med å analysere en rekke områder, og de utpekte områdene er spredt over hele landet. Nesten ingen ligger helt ute ved kysten eller på høgfjellet. Også i de utpekte områdene vil det være store arealer som er uaktuelle for vindkraft. Konsesjonsprosessene framover vil være minst like grundige og strenge som i dag, understreker vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.