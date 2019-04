Fra Amfi til Alti

Nyheter

Kjøpesenteret på Nordfjordeid får navnet Alti Nordfjord.

Kjeden Alti blir en av landet største kjøpesenterkjeder, med totalt 18 sentre fra Mandal i sør til Svolvær i nord, og en omsetning på rundt 8,6 milliarder kroner.

Det melder E24.

– Det nye navnet spiller både på at vi alltid skal ha kunden i fokus, samtidig vil vi få frem at kjøpesentrene våre skal ha «alt i», det vil si at det ikke lenger bare er varehandel, men mye mer enn det, sier daglig leder og medeier Lars Ove Løseth (26) til nettstedet.

Her er Alti-kjeden:

Alti Arendal, Alti Brotorvet, Alti Futura, Alti Førde, Alti Harebakken, Alti Kragerø, Alti Mandal, Alti Nordfjord, Alti Rauma, Alti Storkaia, Alti Sunndal, Alti Surnadal, Alti Svolvær, Alti Tynset og Alti Ørsta.