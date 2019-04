Vil jobbe for reversering av Kinn

Nyheter

Geir Oldeide er ny leiar i styret til Raudt Kinn, som har valt nytt styre og har fullstendig liste klar til kommuevalet.

Raudt Kinn har hatt ordinært årsmøte og mellom anna valt nytt styre. Geir Oldeide er ny leiar i partiet og med seg i styret har han Marie Kronen Tveranger som nestleiar, Daniel Henriksson som sekretær og Asbjørn Aamot som kasserar. Partiet vil halde på dei to lokallaga i Vågsøy og Flora, melder Raudt Kinn i ei pressemelding.

Partiet har sterk forankring i fagrørsla, med mange listekandidatar med lang erfaring i fagrørsla i Flora og Vågsøy, skriv dei i pressemeldinga.

– Det er svært viktig for Raudt å ha nære band til fagrørsla, både i offentleg og privat sektor, seier førstekandidat Geir Oldeide.

Lista har elles ei jamn fordeling av kvinner og menn frå Vågsøy og Flora.

– Raudt er i vinden med svært gode meiningsmålingar over heile landet det siste året. Med denne sterke lista er vi optimistiske framfor valet og trur Raudt kan gjere eit veldig godt val, seier Oldeide.

– Raudt er det nye arbeiderpartiet, hevdar Marie Kronen Tveranger.

Ho er 2. kandidat på lista og gjekk i fjor over frå Arbeidarpartiet til Raudt.

Partiprogrammet til Raudt Kinn er endå ikkje ferdig, men partiet skriv i ei pressemelding at dei er klare på at ein ikkje har skifta syn på Kinn, og vil oppheve samanslåinga.

– Elles spår Raudt at den komande perioden vil bli prega av nedskjeringar og kamp for å halde på dei velferdsgoda vi har. Grendaskulane har blitt salderingspost i budsjetta og utkantane, spesielt i Flora, kan fort få merke det. Kampen mot skulenedlegging vil Raudt stå i spissen for og meiner dei vil bli ein god alliert for foreldre, lærarar og elevar som står i fare for å misse skulen sin, seier Oldeide.

Her er heile lista:

1. Geir Oldeide (Måløy)

2. Marie Kronen Tveranger (Florø)

3. Daniel Henriksson (Måløy)

4. Hege Chatrine Brandsøy (Florø)

5. Gunnar Sortland (Florø)

6. Tove Svensen (Deknepollen)

7. Asbjørn Aamot (Florø)

8. Berit Hovland (Florø)

9. Roy Husevåg (Almenningen)

10. Unni Olsbø (Måløy)

11. Geir Kråkenes (Deknepollen)

12. Kristin Oldeide (Måløy)

13. Øivin Monsen (Florø)

14. Toril Holvik Granheim (Måløy)

15. Kent Hammersvik (Deknepollen)

16. Audur Rafnsdottir (Måløy)

17. Kjell Oldeide (Raudeberg)

18. Sunniva Oldeide (Måløy)